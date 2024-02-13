Естонія закликає ЄС арештувати активи центробанку росії вже цього року – Bloomberg

Наразі Євросоюз та G-7 обговорюють, як використати кошти для допомоги Україні.

Про це заявив генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Джонатан Всевйов в інтерв’ю для Bloomberg.

"Якщо ми чекатимемо надто довго, може бути надто пізно", - каже естонський чиновник.

За його словами, важливо арештувати активи у 2024 році, бажано, ще до початку виборів у США, аби не було "надто пізно".

Лідери Євросоюзу забили на сполох після коментарів Дональда Трампа, адже його тези відновили занепокоєння щодо прихильності американців до НАТО. Втручання Трампа в питання імміграційної політики в Конгресі також поставило під загрозу допомогу США Україні в розмірі 60 млрд доларів, яка вкрай необхідна для відсічі військовій кампанії рф.

Вторгнення росії наближається до дворічного рубежу, ЄС і G7 заморозили активи російського центрального банку на суму понад 250 мільярдів євро і зараз обговорюють, як ці гроші можна використати для України.

Більшість активів знаходиться в Європі в розрахунковій палаті Euroclear у Бельгії, де вони отримали близько 4,4 млрд євро прибутку у 2023 році.

Євросоюз працює над планами застосувати податок на несподіваний прибуток до цих доходів, причому деякі країни-члени та офіційні особи сподіваються досягти остаточної угоди до 24 лютого, другої річниці російського вторгнення. Незрозуміло, чи цей кінцевий термін вдалося реалізувати, оскільки кілька держав-членів гальмували процес, посилаючись на юридичні складнощі, пише видання.

"Тим часом G7 пообіцяла змусити Росію заплатити за відновлення України та тримати активи під санкціями замороженими, доки вона цього не зробить. Кілька країн, включаючи Францію та Німеччину, поки що чинили опір варіанту прямої конфіскації заморожених активів через юридичні проблеми та наслідки, які це може мати для стабільності євро. На технічному рівні G7 вивчає юридичну доцільність використання активів як застави для залучення коштів для України", - написано у статті.

Естонія при цьому уже працює над внутрішнім законодавством, яке, якщо воно буде ухвалене, дозволить конфіскувати будь-які російські активи, заморожені в країні.

"Війна в Україні досягла плато на передовій і в політиці, що змушує президента рф путіна вірити, що час на його боці", - сказав генсек МЗС Естонії.

"москва, ймовірно, використає свою перевагу в запасах боєприпасів і може окупувати більшу територію України, якщо важлива допомога не буде доставлена до Києва", - цитує видання звіт Служби зовнішньої розвідки Естонії.

Раніше командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що НАТО недооцінює військову машину росії.