Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія закликає ЄС арештувати активи центробанку росії вже цього року – Bloomberg

13 лютого 2024, 18:02
Естонія закликає ЄС арештувати активи центробанку росії вже цього року – Bloomberg
Фото: frontnews.eu
Наразі Євросоюз та G-7 обговорюють, як використати кошти для допомоги Україні.

Про це заявив генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Джонатан Всевйов в інтерв’ю для Bloomberg.

"Якщо ми чекатимемо надто довго, може бути надто пізно", - каже естонський чиновник. 

За його словами, важливо арештувати активи у 2024 році, бажано, ще до початку виборів у США, аби не було "надто пізно".

Лідери Євросоюзу забили на сполох після коментарів Дональда Трампа, адже його тези відновили занепокоєння щодо прихильності американців до НАТО. Втручання Трампа в питання імміграційної політики в Конгресі також поставило під загрозу допомогу США Україні в розмірі 60 млрд доларів, яка вкрай необхідна для відсічі військовій кампанії рф.

Вторгнення росії наближається до дворічного рубежу, ЄС і G7 заморозили активи російського центрального банку на суму понад 250 мільярдів євро і зараз обговорюють, як ці гроші можна використати для України. 

Більшість активів знаходиться в Європі в розрахунковій палаті Euroclear у Бельгії, де вони отримали близько 4,4 млрд євро прибутку у 2023 році.

Євросоюз працює над планами застосувати податок на несподіваний прибуток до цих доходів, причому деякі країни-члени та офіційні особи сподіваються досягти остаточної угоди до 24 лютого, другої річниці російського вторгнення. Незрозуміло, чи цей кінцевий термін вдалося реалізувати, оскільки кілька держав-членів гальмували процес, посилаючись на юридичні складнощі, пише видання.

"Тим часом G7 пообіцяла змусити Росію заплатити за відновлення України та тримати активи під санкціями замороженими, доки вона цього не зробить. Кілька країн, включаючи Францію та Німеччину, поки що чинили опір варіанту прямої конфіскації заморожених активів через юридичні проблеми та наслідки, які це може мати для стабільності євро. На технічному рівні G7 вивчає юридичну доцільність використання активів як застави для залучення коштів для України", - написано у статті. 

Естонія при цьому уже працює над внутрішнім законодавством, яке, якщо воно буде ухвалене, дозволить конфіскувати будь-які російські активи, заморожені в країні.

"Війна в Україні досягла плато на передовій і в політиці, що змушує президента рф путіна вірити, що час на його боці", - сказав генсек МЗС Естонії.

"москва, ймовірно, використає свою перевагу в запасах боєприпасів і може окупувати більшу територію України, якщо важлива допомога не буде доставлена до Києва", - цитує видання звіт Служби зовнішньої розвідки Естонії.

Раніше командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що НАТО недооцінює військову машину росії.

 

арештЕстоніязаяваактиви рф

Останні матеріали

Треба лише широко відкрити очі. Читайте, якщо ви думаєте, що Третю світову війну неможливо уявити – Ніл Ферґюсон
Політика
Треба лише широко відкрити очі. Читайте, якщо ви думаєте, що Третю світову війну неможливо уявити – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 16:36
Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Політика
Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 12:53
Зміна командування ЗСУ. Не варто робити з військових командирів знаменитостей – Філліпс О'Брайен
Політика
Зміна командування ЗСУ. Не варто робити з військових командирів знаменитостей – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 23:14
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Політика
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 15:01
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Політика
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 12:48
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Політика
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Переклад iPress – 11 лютого 2024, 22:24
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Політика
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 14:05
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Політика
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 12:17
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється