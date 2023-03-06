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ПОЛІТИКА

Естонія закликає ЄС вдвічі знизити стелю цін на російську нафту

06 березня 2023, 20:17
Естонія закликає ЄС вдвічі знизити стелю цін на російську нафту
Фото: frontnews.eu
Потрібно ще більше обмежити можливості рф фінансувати війну проти України.

Цього місяця Європейський Союз має вдвічі знизити граничну ціну на російську нафту.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, пише Bloomberg.

"Лідери ЄС мають посилити санкції щодо російських банків та її атомної енергетики. Ми повинні не дозволити російській державі отримати додаткові гроші", - йдеться у заяві.

Він назвав зниження стелі цін на російську нафту наполовину правильним напрямом.

Держави ЄС взяли на себе зобов'язання зберегти межу на рівні 5% нижче за середні ринкові ціни. Проте будь-які зміни порога встановлюються країнами G7, які мають зустрітися наприкінці цього місяця, щоб обговорити це питання.

"російська банківська та страхова системи, як і раніше, можуть працювати в міжнародній мережі транзакцій SWIFT, тоді як обмеження цін на нафту має бути поширене на природний газ", - додав міністр.

Раніше повідомлялось, що росія відмовилася ділитися даними про свої збройні сили, як того вимагає Віденський документ.

ЄСвійнанафтаЕстоніясанкціі проти росії

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