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ПОЛІТИКА

росія відмовилася ділитися даними про свої збройні сили, як того вимагає Віденський документ

06 березня 2023, 17:40
росія відмовилася ділитися даними про свої збройні сили, як того вимагає Віденський документ
Стоп росія
росія досі не надала необхідних даних, незважаючи на те, що розпочався новий звітний рік.

рф порушила ще одне міжнародне зобов'язання, відмовившись поділитися з ОБСЄ даними про свої збройні сили, як того вимагає Віденський документ.

Про це повідомляє пресслужба американської Асоціації з контролю за озброєннями (Arms Control Association).

Відмова від участі в щорічному обміні даними сталася в той час, коли росія веде війну проти України, призупиняє свою участь у договорі про обмеження стратегічної ядерної зброї росії і США і робить інші кроки з підриву європейської архітектури безпеки.

Уперше про рішення москви було повідомлено 16 січня 2022 року в листі, підписаному главою делегації рф з контролю над озброєннями у Відні Костянтином Гавриловим, на ім'я посла Боснії та Герцеговини в ОБСЄ Синиші Бенкуна, який на той час також очолював Форум із безпеки та співробітництва.

Гаврилов заявив, що рф не надасть державну інформацію про свої збройні сили на 2023 рік, як це передбачено главою I Віденського документа, по суті, призупинивши свою участь у щорічному обміні, який відбувається щорічно до 15 грудня.

У своєму листі Гаврилов написав, що рішення росії ухвалено у відповідь на рішення Чехії припинити виконання своїх зобов'язань щодо vоскви. Водночас російська делегація заявила, що не надаватиме даних через аналогічну відмову України на 2023 рік.

"Ми виходимо з того, що якщо рф обміняється своїм національним звітом даними, то він, напевно, опиниться в руках вищезазначених країн-учасників", - додав російський посол.

Віденський документ, що перебуває під контролем ОБСЄ, є механізмом зміцнення довіри і безпеки, який дає змогу 57 країнам-учасницям спостерігати і повідомляти одна одну про свої військові навчання та інші відповідні події, щоб запобігти неправильному тлумаченню цих дій. Це один із небагатьох механізмів політичного і військового співробітництва в Європі, що залишилися.

Нагадаємо, Буданов розповів, коли в рф закінчаться "інструменти війни".

війнарф тероризмВіденський документ

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