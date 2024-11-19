Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Естонія закликає Європу до лідерства у забезпеченні безпеки України

19 листопада 2024, 14:31
Естонія закликає Європу до лідерства у забезпеченні безпеки України
Фото: frontnews.eu
Перемога Трампа на виборах у США викликала побоювання, що він може нав'язати Україні угоду, вигідну москві.

Європа має бути готова спрямувати військові сили в Україну, щоб підтримати можливу мирну угоду між Києвом і москвою, якщо її запропонує Дональд Трамп. Надійною гарантією безпеки для України залишається членство в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє Financial Times.

"Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, це означає, що буде встановлено справедливий мир. Тоді ми говоримо про членство в НАТО. Але без США це неможливо. І тоді ми говоримо про будь-яку форму [гарантій] у сенсі "чобіт на землі", - зазначив міністр.

Перемога Трампа на виборах у США викликала побоювання, що він може нав'язати Україні угоду, вигідну москві, пригрозивши припинити американську військову допомогу. Це прискорило обговорення серед європейських союзників України про способи підтримки країни в умовах можливої зміни позицій Вашингтона.

Цахкна підкреслює, що Європі буде "дуже складно" надати Україні гарантії безпеки без участі США, особливо якщо це може втягнути НАТО в пряме зіткнення з росією. Однак Естонія наполягає на активізації європейських зусиль.

"У Великої Британії є можливість і вся відповідальність узяти на себе лідерство у зміцненні безпеки України, а Польща вже відіграє дуже активну роль", - сказав міністр.

Естонія, яка витрачає на оборону 3,4% ВВП, також закликає НАТО збільшити мінімальні витрати до 2,5%.

"Що у нас є, так це гроші. У нас багато грошей. Я не вірю урядам, які кажуть, що не можуть просити більше у свого народу", - додав Цахкна, зазначивши, що Європа повинна інвестувати в розширення оборонного потенціалу.

Міністр підкреслив, що доля України визначає архітектуру безпеки всієї Європи.

"Зараз Україна - це перша лінія оборони НАТО", - підсумував він.

Нагадаємо, новообраний президент США республіканець Дональд Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 800-мильну (понад 1200 км) буферну зону між російською та українською арміями в межах плану заморожування війни рф проти України.

НАТОДональд ТрампЕстоніябезпекавійна в Україні

Останні матеріали

росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Політика
росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 12:25
Як вижити в умовах
Політика
Як вижити в умовах "олігархічної братви". 20 уроків для світу пост-правди – The Guardian
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 11:32
Українці продовжують успішно оборонятися. Тим часом росіяни на Курщині зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Українці продовжують успішно оборонятися. Тим часом росіяни на Курщині зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 07:14
Кінець
Політика
Кінець "системи Зеленського"? Навіть якщо вона дасть тріщину, Україна вистоїть – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 14:42
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Політика
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 11:51
Чи хочуть союзники перемоги України? Дехто в Європі бажає розповісти Україні, що для неї означає мир – Філліпс О'Брайен
Політика
Чи хочуть союзники перемоги України? Дехто в Європі бажає розповісти Україні, що для неї означає мир – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 08:44
Стратегія
Політика
Стратегія "Ставка" і "Тік-Ток стратегія". Хороші новини з Куп'янська – Том Купер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 15:18
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Політика
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 13:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється