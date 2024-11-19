Естонія закликає Європу до лідерства у забезпеченні безпеки України

Перемога Трампа на виборах у США викликала побоювання, що він може нав'язати Україні угоду, вигідну москві.

Європа має бути готова спрямувати військові сили в Україну, щоб підтримати можливу мирну угоду між Києвом і москвою, якщо її запропонує Дональд Трамп. Надійною гарантією безпеки для України залишається членство в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє Financial Times.

"Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, це означає, що буде встановлено справедливий мир. Тоді ми говоримо про членство в НАТО. Але без США це неможливо. І тоді ми говоримо про будь-яку форму [гарантій] у сенсі "чобіт на землі", - зазначив міністр.

Перемога Трампа на виборах у США викликала побоювання, що він може нав'язати Україні угоду, вигідну москві, пригрозивши припинити американську військову допомогу. Це прискорило обговорення серед європейських союзників України про способи підтримки країни в умовах можливої зміни позицій Вашингтона.

Цахкна підкреслює, що Європі буде "дуже складно" надати Україні гарантії безпеки без участі США, особливо якщо це може втягнути НАТО в пряме зіткнення з росією. Однак Естонія наполягає на активізації європейських зусиль.

"У Великої Британії є можливість і вся відповідальність узяти на себе лідерство у зміцненні безпеки України, а Польща вже відіграє дуже активну роль", - сказав міністр.

Естонія, яка витрачає на оборону 3,4% ВВП, також закликає НАТО збільшити мінімальні витрати до 2,5%.

"Що у нас є, так це гроші. У нас багато грошей. Я не вірю урядам, які кажуть, що не можуть просити більше у свого народу", - додав Цахкна, зазначивши, що Європа повинна інвестувати в розширення оборонного потенціалу.

Міністр підкреслив, що доля України визначає архітектуру безпеки всієї Європи.

"Зараз Україна - це перша лінія оборони НАТО", - підсумував він.

Нагадаємо, новообраний президент США республіканець Дональд Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 800-мильну (понад 1200 км) буферну зону між російською та українською арміями в межах плану заморожування війни рф проти України.