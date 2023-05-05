Естонія закликала дати Україні "дорожню карту" для вступу до НАТО

Естонія бере участь у всеосяжному пакеті підтримки НАТО для України.

Мета Естонії - це надати Україні на Вільнюському саміті чітку дорожню карту для вступу до НАТО і підтвердити політику відкритих дверей Альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє прес-служба МЗС Естонії.

"Сьогоднішня зустріч із генеральним секретарем НАТО підтвердила наше зобов'язання надавати практичну і політичну допомогу Україні доти, доки вона буде необхідна", - заявив міністр.

Він підкреслив, що Естонія бере участь у всеосяжному пакеті підтримки НАТО для України, щоб надати практичну допомогу, якої Україна зараз найбільше потребує, щоб захистити себе.

"Як і побажав нещодавно у Фінляндії президент України Володимир Зеленський, ми хочемо, щоб Україна стала 33-м повноправним членом Оборонного альянсу після Швеції", - сказав Цахкна.

Він додав, що в Європі не може бути "сірих зон" і що єдиною гарантією безпеки України є членство в НАТО.

"Я впевнена, що НАТО захищатиме кожен сантиметр своєї території. Однак, щоб забезпечити мир, ми повинні бути готові захищати себе, і ми повинні захищати себе ефективно. Минулого року в Мадриді ми погодили нову стратегічну концепцію", - сказав глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, Україна, Нідерланди та Бельгія підписали спільну декларацію щодо безпеки та просування до членства в НАТО.