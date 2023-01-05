Естонія закликала продовжити ізоляцію російських спортсменів
Про це повідомляє міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у Twitter.
"росія завжди використовувала спорт як політичний інструмент. Наразі вони намагаються нормалізувати свої відносини з міжнародною спільнотою через спорт. Ми повинні продовжувати ізолювати російських спортсменів", - наголосив міністр.
Нагадаємо, що тенісисти з росії та білорусі зможуть виступити на Australian Open-2023 під нейтральним прапором, попри заклики України запровадити повну заборону для представників країни-агресора та її партнера. Посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав організаторів турніру не допускати гравців із рф та білорусі на турнір навіть у нейтральному статусі на тлі продовження військового вторгнення в Україну.