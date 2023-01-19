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Естонія запускає власний застосунок на базі "Дії"

19 січня 2023, 15:58
Естонія запускає власний застосунок на базі
Джерело: processer.media
Естонія на Давоському форумі презентувала застосунок mRiik, який було розроблено на базі української "Дії" та є його аналогом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що під час заходу Diia Reels, який відбувся в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров разом із віцеканцлером з цифрового розвитку Естонії Луукасом Крістіяном Ільвесом презентували естонський застосунок mRiik, який є аналогом української "Дії".

Під час співпраці з естонськими колегами команда "Дії" поділилася кодом застосунку та підходами до UX/UI дизайну. 

Крім того, на заході команда Мінцифри презентувала оновлення екосистеми "Дії".

Раніше повідомлялось, що "Документи у смартфоні" планують створити США, взявши за основу українську "Дію".

ЕстоніяДіяМінцифраФедоров

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