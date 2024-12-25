Естонія засудила російський ракетний обстріл України в різдвяну ніч

У ніч проти 25 грудня українська ППО збила загалом 113 ворожих повітряних цілей.

Міністерство закордонних справ Естонії засудило масований російський обстріл України в різдвяну ніч проти середи, 25 грудня.

Про повідомило Міністерство у X (Twitter).

Естонське МЗС поширило кадри руйнувань, спричинених останніми обстрілами росії, та наголосило: "Навіть під час Різдва росія вміє лише вбивати та руйнувати".

"Україна продовжує мужньо протистояти цьому злу, і наша підтримка залишається непохитною. Наша мета проста: справедливий і довготривалий мир, коли Росія буде відкинута до своїх кордонів", – додали там.

У ніч проти Різдва, 25 грудня, росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. За словами президента Володимира Зеленського, росія випустила по Україні понад 70 ракет та понад сто дронів, українській протиповітряній обороні вдалось збити "понад 50 ракет і значну частину дронів".

У ніч проти 25 грудня українська ППО збила загалом 113 ворожих повітряних цілей. Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Тут кажуть, що цієї ночі росіяни здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування. Крім того вони атакували країну ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Ворог атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та в Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження.