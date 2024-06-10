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Естонська правляча партія посіла третє місце на виборах до ЄП

10 червня 2024, 14:19
Естонська правляча партія посіла третє місце на виборах до ЄП
Фото: Scanpix / Postimees
В Естонії партія Каллас на євровиборах отримала третій результат, перемогли - правоконсерватори.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

За результатами виборів до Європарламенту естонська Ліберальна партія прем’єр-міністра Каї Каллас отримала третє місец, але вона вже оголосила, що це не спричинить змін в уряді. 

В Естонії на євровиборах перемогу здобули правоконсерватори з партії "Вітчизна", яка отримала понад 79 тисяч голосів, другий результат - у соціал-демократів з 71 тисячею голосів. 

Ці політсили отримають по два мандати у Європарламенті.

А от партія реформ Каї Каллас набрала 66 тисяч голосів, а правопопулісти EKRE – більше 54 тисячі, Центристська партія – понад 45 тисяч голосів. Усі вони матимуть по одному мндату. 

Порівняно з теперішнім скликанням, "Вітчизна" отримала на один мандат більше, а "реформісти" втратили один. Нагадаємо, що вчора відбулась "Супернеділя" в Європі - головний день виборів в Європарламенті.

 

 

вибориЄвропарламентЕстонія

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