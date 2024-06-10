В Естонії партія Каллас на євровиборах отримала третій результат, перемогли - правоконсерватори.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

За результатами виборів до Європарламенту естонська Ліберальна партія прем’єр-міністра Каї Каллас отримала третє місец, але вона вже оголосила, що це не спричинить змін в уряді.

В Естонії на євровиборах перемогу здобули правоконсерватори з партії "Вітчизна", яка отримала понад 79 тисяч голосів, другий результат - у соціал-демократів з 71 тисячею голосів.

Ці політсили отримають по два мандати у Європарламенті.

А от партія реформ Каї Каллас набрала 66 тисяч голосів, а правопопулісти EKRE – більше 54 тисячі, Центристська партія – понад 45 тисяч голосів. Усі вони матимуть по одному мндату.

Порівняно з теперішнім скликанням, "Вітчизна" отримала на один мандат більше, а "реформісти" втратили один. Нагадаємо, що вчора відбулась "Супернеділя" в Європі - головний день виборів в Європарламенті.