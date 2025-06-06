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ПОЛІТИКА

Естонська розвідка: знищені в росії Ту-95 були готові до ударів по Україні

06 червня 2025, 14:32
Естонська розвідка: знищені в росії Ту-95 були готові до ударів по Україні
Фото: Вадим Савицький
На думку естонського полковника, ця операція стала потужним сигналом для кремля.

російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, знищені в результаті української операції "Павутина", перебували у стані бойової готовності для завдання ракетних ударів по Україні.

Про це повідомив глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, якого цитує видання ERR.

За словами Ківісельга, пошкоджені літаки активно застосовувалися у попередніх атаках на українську територію. Загалом Україна вразила щонайменше п’ять стратегічних аеродромів у глибині росії, знищивши щонайменше сім Ту-95 і пошкодивши ще два.

"Удар був завданий по стратегічній авіації у момент її найвищої бойової готовності", — наголосив Ківісельг. Він також додав, що відновлення цих літаків вимагатиме від росії значних ресурсів, а також посилення охорони військових об’єктів.

На думку естонського полковника, ця операція стала потужним сигналом для кремля: Україна продемонструвала здатність одночасно діяти на значній глибині в тилу росії. Водночас спроби москви відповісти — 407 безпілотників і 44 ракети — виглядають, за словами Ківісельга, слабкими та неефективними.

"росія наразі не здатна на більше", — підсумував він.

Операція Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина" завдала путіну серйозного удару. Провладні блогери порівнюють її з Перл-Харбором, а військові експерти вже встигли назвати новим кошмаром для національної оборони.

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