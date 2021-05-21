Ейфелеву вежу відкриють для відвідувачів у липні

Пропускна здатність влітку складе 10 тисяч відвідувачів на день

Ейфелева вежа в Парижі знову відкриється для відвідувачів в середині липня після декількох місяців закриття на тлі пандемії коронавірусу.

Люди, які хочуть піднятися на вершину однієї з найвідоміших визначних пам'яток французької столиці, можуть почати купувати квитки 1 червня, а перші відвідувачі очікуються 16 липня, повідомляє "Європейська правда".

У зв'язку з пандемією буде діяти особливий режим роботи. Пропускна здатність влітку складе 10 тисяч відвідувачів на день, тобто на рівні літа 2020 року. Звичайне навантаження до пандемії становило до 25 тисяч осіб на день.

Вежа була закрита через пандемію коронавірусу з 29 жовтня минулого року. Спочатку її планували відкрити в грудні, але епідеміологічна ситуація не дозволила цього зробити.

До пандемії коронавірусу Ейфелеву вежу відвідували 7 мільйонів осіб щорічно.

Нагадаємо, що 15 липня ейфелева вежа повністю відкрилася для відвідувачів