Ейфелева вежа повністю відкрилася для відвідувачів
Ейфелева вежа знову дозволила допуск відвідувачів на 3-й поверх, таким чином повністю відновивши роботу після карантину.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
З 15 липня туристи вперше за 4 місяці зможуть піднятися на найвищий поверх Ейфелевої вежі, "візитівки" французької столиці.
Перші два поверхи відкрилися ще 25 червня, але з обмеженням на кількість відвідувачів. Крім того, перший час піднятися на другий поверх можливо було лише пішки - користуватися ліфтом заборонили з міркувань безпеки.
Відвідувачі зобов’язані бути у масках та дотримуватися дистанції, на кожному кроці розміщені флакони з антисептиком.
"З моменту відновлення роботи 25 червня, ми протягом перших вихідних прийняли 5 тисяч відвідувачів, на другі - вже 7 тисяч, минулих вихідних - 10 тисяч", - каже Патрік Бранко Рюїво, генеральний директор управляючої компанії.
Водночас, якщо раніше 80% відвідувачів складали іноземні туристи, тепер дві третини - мешканці Франції.
Щоб привабити відвідувачів, Ейфелева вежа до кінця літа пропонує знижки на квитки для дітей віком від 4 до 11 років та організовує "діджей вечори" для молоді по четвергах та п’ятницях. На останніх танцювати не можна і потрібно дотримуватися дистанції, але є можливість послухати музику і подивитися на місто з висоти першого поверху. Також планують серію концертів.
Ейфелеву вежу щорічно відвідують близько 7 мільйонів туристів. Кожен дорослий відвідувач приносить у касу від 16 до близько 20 євро.
Під час карантину пам'ятка щомісяця втрачала близько 9 млн євро потенційного прибутку.
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