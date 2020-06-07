У Парижі відновлює роботу Лувр, закритий іще в березні через пандемію COVID-19

Попри те, що музей офіційно відчиняється, близько третини галерей комплексу поки що залишаться закритими

Для відвідування музею необхідно попередньо забронювати бажаний часовий інтервал, це правило поширюється і на пільгові категорії громадян, які планують відвідати Лувр.

Один із найбільш відвідуваних музеїв у світі - паризький Лувр - у понеділок відновлює свою роботу через чотири місяці після закриття через пандемію коронавірусу COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Музей Лувр відчиняє свої двері 6 липня 2020 року", - йдеться на сайті комплексу.

Для відвідування музею необхідно попередньо забронювати бажаний часовий інтервал, це правило поширюється і на пільгові категорії громадян, які планують відвідати Лувр.

"Носіння маски обов'язкове, необхідно дотримуватися фізичної дистанції", - зазначається в повідомленні на сайті Лувру.

Попри те, що музей офіційно відчиняється, близько третини галерей комплексу поки що залишаться закритими.

Паризький Лувр закрили в середині березня у рамках заходів для боротьби з поширенням коронавірусу.

Лувр - один із найбільших музеїв світу. Серед найвідоміших експонатів - "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, скульптура "Венера Мілоська" і "Ніка Самофракійська", а також полотна - "Свобода, що веде народ" і "Пліт "Медузи". Щорічно його відвідує в середньому близько 10 млн людей.

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