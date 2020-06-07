Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

У Парижі відновлює роботу Лувр, закритий іще в березні через пандемію COVID-19

Попри те, що музей офіційно відчиняється, близько третини галерей комплексу поки що залишаться закритими
Для відвідування музею необхідно попередньо забронювати бажаний часовий інтервал, це правило поширюється і на пільгові категорії громадян, які планують відвідати Лувр.
У Парижі відновлює роботу Лувр, закритий іще в березні через пандемію COVID-19 Паризський Лувр

Один із найбільш відвідуваних музеїв у світі - паризький Лувр - у понеділок відновлює свою роботу через чотири місяці після закриття через пандемію коронавірусу COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Музей Лувр відчиняє свої двері 6 липня 2020 року", - йдеться на сайті комплексу.

Для відвідування музею необхідно попередньо забронювати бажаний часовий інтервал, це правило поширюється і на пільгові категорії громадян, які планують відвідати Лувр.

"Носіння маски обов'язкове, необхідно дотримуватися фізичної дистанції", - зазначається в повідомленні на сайті Лувру.

Попри те, що музей офіційно відчиняється, близько третини галерей комплексу поки що залишаться закритими.

Паризький Лувр закрили в середині березня у рамках заходів для боротьби з поширенням коронавірусу.

Лувр - один із найбільших музеїв світу. Серед найвідоміших експонатів - "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, скульптура "Венера Мілоська" і "Ніка Самофракійська", а також полотна - "Свобода, що веде народ" і "Пліт "Медузи". Щорічно його відвідує в середньому близько 10 млн людей.

Читайте також: Є обмеження на поїздки українців до ЄС з огляду на високу захворюваність

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2020 10:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.