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З музею у Вільнюсі викрали роботу українського фотографа Бориса Михайлова

30 червня 2026, 14:33
З музею у Вільнюсі викрали роботу українського фотографа Бориса Михайлова
Фото: Gintarė Grigėnaitė | LNDM
Поліція розпочала розслідування.
З Художнього музею в палаці Радзивіллів, що у Вільнюсі (Литва), викрали роботу українського фотографа Бориса Михайлова, яку привезли на виставку "Українські мрійники: Харківська фотошкола".
 
Про це пише Delfi.
 
Фотографію викрали по обіді 28 червня. Працівники помітили зникнення незабаром після інциденту, але підозрюваний на той час уже покинув будівлю музею. Інцидент зафіксовано на відео та про нього повідомили поліції й ті розпочали розслідування.
 
Йдеться про роботу фотографа Харківської фотошколи Бориса Михайлова із серії "Сутінки". Серія "Сутінки" з’явилася через два роки після проголошення незалежності країни. Викрадена робота належить автору.
 
"Про мотиви злочину ми поки що можемо лише здогадуватися, сподіваємося, що поліції вдасться все з’ясувати та повернути роботу. Викрадено цінний твір, завдано не лише матеріальної шкоди – це емоційна втрата для великої творчої команди організаторів виставки та художників, які готували цю виставку для литовських відвідувачів", – сказала директорка музею Юстина Аугустіте.
викраденняВільнюсмузей

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