Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

На Кіпрі невідомі намагалися викрасти колишнього українського міністра

23 листопада 2025, 17:21
На Кіпрі невідомі намагалися викрасти колишнього українського міністра
Кіренійський замок. Північний Кіпр. Фото: eximtours.pl
Як зазначають ЗМІ, ймовірно, що постраждалим є Володимир Демчишин, який обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості у другому уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 по квітень 2016 року.

На Кіпрі сталася спроба викрадення українського громадянина, імовірно колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ Cyprus Times та Cyprus Mail.

За даними поліції Ларнаки, постраждалий перебував удома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком, коли побачив біля свого будинку підозрілий комерційний фургон із трьома людьми в хірургічних масках. Коли чоловік підійшов, щоб дізнатися, що відбувається, невідомі спробували затягти його до автомобіля, але йому вдалося відбитися, після чого зловмисники втекли, залишивши фургон на місці події.

Поліція встановила, що номерні знаки автомобіля були фальшивими. У салоні вилучили пістолет із порожнім магазином та інші речові докази. Триває розшук підозрюваних.

Як зазначають ЗМІ, ймовірно, що постраждалим є Володимир Демчишин, який обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості у другому уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 по квітень 2016 року. Демчишин оголошений у міжнародний розшук у справі про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу у 2014–2015 роках.

Нагадаємо, що влітку 2014 року Україна зіткнулася з дефіцитом антрациту через окупацію шахт на сході країни. Тодішній уряд закуповував вугілля в Південно-Африканській Республіці та на територіях, контрольованих сепаратистами. Чи було це порушенням закону, не встановлено.

Поліція Ларнаки продовжує розслідування спроби викрадення та пошук підозрюваних.

Кіпрвикраденняміністр енергетики

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється