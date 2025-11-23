На Кіпрі невідомі намагалися викрасти колишнього українського міністра

Як зазначають ЗМІ, ймовірно, що постраждалим є Володимир Демчишин, який обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості у другому уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 по квітень 2016 року.

На Кіпрі сталася спроба викрадення українського громадянина, імовірно колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ Cyprus Times та Cyprus Mail.

За даними поліції Ларнаки, постраждалий перебував удома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком, коли побачив біля свого будинку підозрілий комерційний фургон із трьома людьми в хірургічних масках. Коли чоловік підійшов, щоб дізнатися, що відбувається, невідомі спробували затягти його до автомобіля, але йому вдалося відбитися, після чого зловмисники втекли, залишивши фургон на місці події.

Поліція встановила, що номерні знаки автомобіля були фальшивими. У салоні вилучили пістолет із порожнім магазином та інші речові докази. Триває розшук підозрюваних.

Як зазначають ЗМІ, ймовірно, що постраждалим є Володимир Демчишин, який обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості у другому уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 по квітень 2016 року. Демчишин оголошений у міжнародний розшук у справі про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу у 2014–2015 роках.

Нагадаємо, що влітку 2014 року Україна зіткнулася з дефіцитом антрациту через окупацію шахт на сході країни. Тодішній уряд закуповував вугілля в Південно-Африканській Республіці та на територіях, контрольованих сепаратистами. Чи було це порушенням закону, не встановлено.

Поліція Ларнаки продовжує розслідування спроби викрадення та пошук підозрюваних.