У Франції за підозрою в пограбуванні Лувру взяли під варту ще чотирьох людей

Викрадені коштовності досі не знайшли.

Прокурорка Парижа відправила під варту чотирьох людей, яких допитують слідчі за підозрою в пограбуванні музею Лувр.

Під варту взяли двох чоловіків віком 38 та 39 років і двох жінок віком 31 та 40 років — усі вони з Паризького регіону. Цей запобіжний захід можуть продовжувати на 96 годин до 29-30 листопада.

У цій справі під вартою вже перебувають троє чоловіків віком 35, 37 та 39 років, яких підозрюють у членстві в злочинній групі. За даними слідства, двоє членів групи увірвалися до галереї Аполлона та викрали коштовності XIX століття, а ще двоє залишилися на вулиці.