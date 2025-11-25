Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Франції за підозрою в пограбуванні Лувру взяли під варту ще чотирьох людей

25 листопада 2025, 20:53
У Франції за підозрою в пограбуванні Лувру взяли під варту ще чотирьох людей
Паризський Лувр
Викрадені коштовності досі не знайшли.
Прокурорка Парижа відправила під варту чотирьох людей, яких допитують слідчі за підозрою в пограбуванні музею Лувр. 
 
Про це повідомляють France 24 та RFI.
 
Під варту взяли двох чоловіків віком 38 та 39 років і двох жінок віком 31 та 40 років — усі вони з Паризького регіону. Цей запобіжний захід можуть продовжувати на 96 годин до 29-30 листопада.
 
У цій справі під вартою вже перебувають троє чоловіків віком 35, 37 та 39 років, яких підозрюють у членстві в злочинній групі. За даними слідства, двоє членів групи увірвалися до галереї Аполлона та викрали коштовності XIX століття, а ще двоє залишилися на вулиці.
 
Четверту фігурантку, 38-річну жінку, яка є партнеркою одного з чоловіків, підозрюють у співучасті. Жінку звільнили з-під варти під умову судового нагляду.
 
Тим часом поліція продовжує шукати викрадені прикраси. Коштовності оцінюють у 88 мільйонів євро.

 

