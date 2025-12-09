Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Працівники Лувру оголосили загальнонаціональний страйк: музей можуть закрити напередодні свят

09 грудня 2025, 17:33
Паризський Лувр
Страйк стане черговим проявом невдоволення персоналу цього року.

Співробітники паризького Лувру одноголосно проголосували за проведення страйку 15 грудня, що може призвести до повного закриття одного з найвідоміших музеїв світу у розпал святкового сезону.

Про це повідомляє ARTnews

Рішення ухвалили понад 200 працівників, які представляють три профспілки — CGT, CFDT та Sud. У спільній заяві вони наголосили, що Лувр перебуває у “кризі”, а умови праці персоналу невпинно погіршуються. За їхніми словами, нинішнє відвідування музею для туристів перетворилося на “справжню смугу перешкод”.

Профспілки також нагадали, що масштабна крадіжка французьких королівських коштовностей 19 жовтня 2025 року продемонструвала системні проблеми безпеки, на які працівники вказували роками.

Страйк стане черговим проявом невдоволення персоналу цього року. Ще у січні директор Лувру Лоренс де Карс попереджав про критичний стан приміщень — від протікань і переповненості до пошкоджень будівлі. Після цього президент Еммануель Макрон оголосив масштабний план реконструкції Louvre New Renaissance вартістю 700–800 млн євро, який передбачає новий вхід та окрему залу для Мони Лізи. Завершення робіт очікується до 2031 року.

Попри амбітність проєкту, працівники залишаються невдоволені. У червні музей уже закривався через страйк, спричинений перенавантаженням відвідувачів та нестачею персоналу. Напруга зросла після жовтневого пограбування, коли співробітники освистали директора й організували коротку акцію протесту.

Офіційний звіт після інциденту виявив застарілість і неефективність системи безпеки. Хоча Лувр і Міністерство культури пообіцяли встановити 100 нових камер, їхній запуск запланований лише на кінець 2026 року.

Проблеми загострилися й наприкінці листопада: через структурні пошкодження довелося тимчасово закрити південне крило Сюллі. Нещодавно стало відомо і про новий інцидент — витік води пошкодив до 400 книг у бібліотеці відділу єгипетських старожитностей.

Запланований страйк може стати одним із наймасштабніших протестів у Луврі за останні роки та знову приверне увагу до критичного стану музею та умов праці його співробітників.

протестиЛувр

