Унаслідок прориву труби у Луврі пошкоджено сотні старовинних експонатів з Єгипту

07 грудня 2025, 20:15
Унаслідок прориву труби у Луврі пошкоджено сотні старовинних експонатів з Єгипту
Паризський Лувр
Йдеться про майже 400 експонатів з бібліотеки єгипетських античних пам’яток.
Унаслідок прориву труби зі стічними водами у Луврі пошкоджено сотні старовинних експонатів з Єгипту.
 
Про це повідомляє Le Figaro.
 
За даними ЗМІ, аварія сталась ще 27 листопада. “Серйозно пошокджені” близько 400 експонатів з бібліотеки єгипетських античних пам’яток. 
 
У La Tribune de l’art стверджують, що деякі старовинні рукописи настільки постраждали, що відновити їх вже неможливо. Вода нібито просочилася через підлогу до першого поверху якраз над електричною шафою, що за гіршого розвитку подій могло призвести до пожежі. 
 
BFMTV отримали внутрішню записку з музею, з якої випливає, що про проблеми з трубою знали ще до інциденту. 
 
У La Tribune de l’Art пишуть, що відповідальні за відділення єгипетських античних пам’яток роками казали вищому керівництву про ризики для експонатів у разі прориву захованих під стелею труб, які періодично підтікали і про це було відомо – проте у підсумку нічого не було зроблено. 

 

Луврвійна в Україніросія окупанти

