F-16 можуть втратити часткову підтримку США за президентства Трампа

Тому французькі Mirage можуть стати найголовнішими радіолокаторами в Україні.

Білий дім частково припинив підтримку винищувачів F-16, які передавали Україні, що може позбавити Повітряні сили найважливіших засобів повітряної протидії.

Про це повідомляє бізнес журнал Forbes.

США не можуть просто "вимкнути" винищувачі F-16 американської компанії Lockheed Martin, проте США призупинили життєво важливу підтримку для радіолокаційних засобів F-16, які є в Україні, пише видання.

"Це може позбавити українські військово-повітряні сили найважливіших засобів повітряної протидії в критичний момент трирічної війни Росії проти України. Але українці не безсилі - у них все ще є союзники", - пишуть журналісти.

Незабаром Україна може замінити F-16 на винищувачі Mirage 2000, які вони отримують від Франції.

Аналітик Девід Акс пише, що українські сили дійсно опинилися у скрутній ситуації після рішення Трампа, однак вона це не безвихідь і на його думку, ЗСУ варто сконцентруватися на французьких винищувачах Mirage 2000.

Міністерство оборони Франції пообіцяло встановити нові засоби радіоелектронної протидії на Mirage 2000 напередодні надання їх Україні.

І ймовірно мова йшла про аналоговий комплекс Integrated Countermeasures Suite Mark 2 чи повністю цифровий Integrated Countermeasures Suite Mark 3.

Більше того, вже навіть Німеччина побоюється, що США можуть заблокувати її F-35, адже уряд ФРН закупив за 8,3 мільярди євро винищувачів.