F-16 незабаром доправлять в Україну – прем'єрка Данії

Винищувачі F-16 незабаром доправлять з Данії в Україну.

Про їх передачу домовлення було ще того року, повідомила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

"Другий меседж дуже чіткий - ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною. Зараз ми маємо безпекові зобов’язання від усіх північноєвропейських країн. Ми передали Україні багато і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України", - сказала прем’єрка-міністр.

За її словами, сьогоднішня зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди у Північній Європі твердо стоять поруч з Україною.

В серпні ми писали, що стало відомо, яку версію F-16 передадуть Україні Данія та Нідерланди.