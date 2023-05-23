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F-16 в Україні будуть в найкращому разі через кілька місяців – ВПС США

23 травня 2023, 09:31
F-16 в Україні будуть в найкращому разі через кілька місяців – ВПС США
джерело wikipedia
Поставка винищувачів F-16 в Україну займе в найкращому випадку кілька місяців.

Таку заяву зробив міністр ВПС США Френк Кендалл. 

Про це повідомляє CNN.

Адміністрація президента США поки не надає деталі про план оснащення українських ВПС винищувачами американського виробництва f-16.

В пятницю Джо Байден оголосив, що США підтримують спільні навчання українців на цих літаках. 

За словами міністра ВПС США Френка Кендалла, пройде щонайменше кілька місяців, перш ніж Україна отримає можливість експлуатувати F-16. 

Міністр додав, що потрібно опрацювати низку деталей, перш ніж українські ВПС зможуть літати на західних літаках у великій кількості. 

"Ми за жодних обставин не збираємося передавати F-16 або інший західний винищувач у значній кількості до рук українських ВПС раніше, ніж через кілька місяців", – сказав Кендалл.

Кілька місяців – це відносно швидкі терміни, адже офіційного підготовка пілота на цьому літаку зазвичай займає більше двох років.Навіть курс перепідготовки для пілота F-16, який на певний час відійшов від керування літаком, може зайняти до 5 місяців, додав американський військовий. 

Вчора Боррель заявив, що тренування українських пілотів на F-16 вже почалося.
УкраїнаF-16ВПС США

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