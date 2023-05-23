F-16 в Україні будуть в найкращому разі через кілька місяців – ВПС США
Таку заяву зробив міністр ВПС США Френк Кендалл.
Про це повідомляє CNN.
Адміністрація президента США поки не надає деталі про план оснащення українських ВПС винищувачами американського виробництва f-16.
В пятницю Джо Байден оголосив, що США підтримують спільні навчання українців на цих літаках.
За словами міністра ВПС США Френка Кендалла, пройде щонайменше кілька місяців, перш ніж Україна отримає можливість експлуатувати F-16.
Міністр додав, що потрібно опрацювати низку деталей, перш ніж українські ВПС зможуть літати на західних літаках у великій кількості.
"Ми за жодних обставин не збираємося передавати F-16 або інший західний винищувач у значній кількості до рук українських ВПС раніше, ніж через кілька місяців", – сказав Кендалл.
Кілька місяців – це відносно швидкі терміни, адже офіційного підготовка пілота на цьому літаку зазвичай займає більше двох років.Навіть курс перепідготовки для пілота F-16, який на певний час відійшов від керування літаком, може зайняти до 5 місяців, додав американський військовий.Вчора Боррель заявив, що тренування українських пілотів на F-16 вже почалося.