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Тренування українських пілотів на F-16 вже почалося – Боррель

22 травня 2023, 11:28
Тренування українських пілотів на F-16 вже почалося – Боррель
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель має надію, що Україна незабаром отримає бойові літаки F-16.

Про це в Брюсселі перед початком Ради міністрів Європейського Союзу із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, відповідаючи на запитання журналістів щодо ставлення до створення авіаційної коаліції F-16 для постачання цих літаків в Україну.

Пише про це Укрінформ.

"Це була добра ідея та добрі слова, що надійшли від G7. Нарешті вони вирішили підготувати основу для надання Україні бойових літаків, яких вона потребує. Тренування пілотів вже розпочалося, це перша річ, яку треба було зробити. Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо надати Україні зброю такого роду", – заявив Боррель.

Вчора Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських пілотів на F-16.
ЄСБоррельF-16

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