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F-16 вже здійснили перші бойові вильоти в Україні – The Telegraph

01 серпня 2024, 08:07
F-16 вже здійснили перші бойові вильоти в Україні – The Telegraph
За інформацією видання, військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".
Україна вже виконала свої перші бойові завдання на F-16 після довгоочікуваного прибуття винищувачів американського виробництва.
 
Про це пише The Telegraph.
 
За інформацією видання, сучасні військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони". Представник українських військово-повітряних сил "цього не заперечив".
 
Зазначається, що Україна очікує отримати 79 винищувачів F-16 з Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів. Олексій Неїжпапа, командувач ВМС України, заявив, що літаки допоможуть кинути виклик "повному домінуванню" росії в небі над Чорним морем. Але західні авіаційні експерти застерігають, що військові літаки не стануть для українців чимось, що забезпечить перемогу у війні. 
 
Раніше у ЗМІ повідомляли, що лише шість українських пілотів отримали кваліфікацію для польотів на F-16, а це означає, що вони зможуть здійснювати лише обмежену кількість вильотів на день. Також існують думки, що літаки будуть обмежені роллю протиповітряної оборони через загрозу, яку становлять російські зенітно-ракетні комплекси, розташовані ближче до лінії фронту.
 
Нагадаємо, що 31 липня видання Bloomberg заявило, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну. Це також підтверджує видання АР. Точно невідомо, яку кількість літаків було поставлено в першому транші або якими країнами.

 

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