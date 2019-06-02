CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомпанія Facebook зробила доступною для всіх користувачів Messanger можливість видаляти надіслані повідомлення, однак з певними обмеженнями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook дозволив видаляти відправлені повідомлення
Видалити повідомлення можна лише протягом 10 хвилин
фейсбук месенджер
Щоб видалити повідомлення, необхідно двічі натиснути його на екрані і в спливаючому меню вибрати один з варіантів, повідомляє Mashable.
Також існує можливість видалити повідомлення всіх учасників листування або приховати її тільки від себе самого.
Видалити повідомлення можна лише протягом 10 хвилин. Раніше функція була доступна для жителів Польщі, Колумбії, Болівії і Литви.
Нагадаємо, що соціальна мережа Facebook вирішила припинити функціонування автономного додатка для приватного обміну фотографіями з друзями "Moments" через непопулярність серед користувачів.
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06 02 2019 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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