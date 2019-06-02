Facebook дозволив видаляти відправлені повідомлення

Видалити повідомлення можна лише протягом 10 хвилин

Компанія Facebook зробила доступною для всіх користувачів Messanger можливість видаляти надіслані повідомлення, однак з певними обмеженнями.

Щоб видалити повідомлення, необхідно двічі натиснути його на екрані і в спливаючому меню вибрати один з варіантів, повідомляє Mashable.

Також існує можливість видалити повідомлення всіх учасників листування або приховати її тільки від себе самого.

Видалити повідомлення можна лише протягом 10 хвилин. Раніше функція була доступна для жителів Польщі, Колумбії, Болівії і Литви.

Нагадаємо, що соціальна мережа Facebook вирішила припинити функціонування автономного додатка для приватного обміну фотографіями з друзями "Moments" через непопулярність серед користувачів.