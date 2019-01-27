Facebook закриває непопулярний додаток

Соціальна мережа Facebook вирішила припинити функціонування автономного додатка для приватного обміну фотографіями з друзями "Moments" через непопулярність серед користувачів.

"Facebook заявив, що закриє "Moments" - автономний додаток для приватного обміну фотографіями з друзями, частково тому, що мало хто користується ним. Додаток припинить працювати 25 лютого", - повідомляє Cnet.

Додаток "Moments" запущений вперше у 2015 році, дозволяє обмінюватися фотографіями, які зберігаються на вашому телефоні з вашими друзями на Facebook, без фактичного завантаження фотографій до самої соціальної мережі. Концепція, подібна до Google Фото, дозволяє людям легко обмінюватися груповими фотографіями або фотографіями з відпусток.

У компанії заявили, що хочуть дозволити людям завантажити свої фотографії з додатка, перш ніж він буде вимкнений.

Нагадаємо, що засновник Facebook Марк Цукерберг хоче частково об’єднати соцмережі Facebook та придбані цією компанією Instagram та WhatsApp.