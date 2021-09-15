Facebook має "таємний список" знаменитостей, яким дозволено порушувати правила – WSJ

Facebook дозволяє елітним користувачам публікувати заборонений правилами компанії контент за допомогою спеціальної програми XCheck.

Про це ідеться в розслідуванні Wall Street Journal.

Розслідування WSJ базується на внутрішніх документах ФБ, наданих виданню співробітниками компанії.

До "білого списку" знаменитостей та VIP-персон входять зірка бразильського футболу Неймар да Сілва, експрезидент США Дональд Трамп, його син Дональд Трамп-молодший, сенаторка Елізабет Воррен, модель Санная Неш, а також сам засновник і генеральний директор ФБ Марк Цукерберг.

Кінозірки, ведучі ток-шоу, учені, світські персони, блогери й усі, хто має велику авдиторію, захищені XCheck як у ФБ, так і в його дочірній компанії "Інстаграм". Торік XCheck захищала 5,8 млн користувачів Фейсбуку, тоді як понад 3 млрд мали дотримуватися правил.

Програма діяла протягом кількох років – задовго до того, як Трампу було заборонено доступ до платформи через звинувачення в підбурюванні до заворушень біля Капітолія 6 січня.

Видання наводить численні приклади розміщення забороненого контенту на сторінках представників "таємної еліти", зокрема зірки світового футболу Неймара у 2019 році. XCheck дозволила йому опублікувати фотографії оголеної жінки, яка звинувачувала його у зґвалтуванні. Зображення були видалені через день, що дало змогу побачити їх десяткам мільйонів передплатників Неймара.

Стандартна процедура ФБ передбачає видалення "непогоджених інтимних зображень", а також усього акаунта.

Нагадаємо, раніше Високопоставлений член Конгресу США, голова Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф закликав компанії Facebook і Amazon посилити боротьбу з дезінформацією в мережі, яка підриває довіру людей до вакцинації.