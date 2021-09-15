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Facebook має "таємний список" знаменитостей, яким дозволено порушувати правила – WSJ

Розслідування WSJ базується на внутрішніх документах ФБ, наданих виданню співробітниками компанії
Facebook дозволяє елітним користувачам публікувати заборонений правилами компанії контент за допомогою спеціальної програми XCheck.
Facebook має "таємний список" знаменитостей, яким дозволено порушувати правила – WSJ Фото: facebook
Про це ідеться в розслідуванні Wall Street Journal.
 
Розслідування WSJ базується на внутрішніх документах ФБ, наданих виданню співробітниками компанії.
 
До "білого списку" знаменитостей та VIP-персон входять зірка бразильського футболу Неймар да Сілва, експрезидент США Дональд Трамп, його син Дональд Трамп-молодший, сенаторка Елізабет Воррен, модель Санная Неш, а також сам засновник і генеральний директор ФБ Марк Цукерберг.
 
Кінозірки, ведучі ток-шоу, учені, світські персони, блогери й усі, хто має велику авдиторію, захищені XCheck як у ФБ, так і в його дочірній компанії "Інстаграм". Торік XCheck захищала 5,8 млн користувачів Фейсбуку, тоді як понад 3 млрд мали дотримуватися правил.
 
Програма діяла протягом кількох років – задовго до того, як Трампу було заборонено доступ до платформи через звинувачення в підбурюванні до заворушень біля Капітолія 6 січня.
 
Видання наводить численні приклади розміщення забороненого контенту на сторінках представників "таємної еліти", зокрема зірки світового футболу Неймара у 2019 році. XCheck дозволила йому опублікувати фотографії оголеної жінки, яка звинувачувала його у зґвалтуванні. Зображення були видалені через день, що дало змогу побачити їх десяткам мільйонів передплатників Неймара.
 
Стандартна процедура ФБ передбачає видалення "непогоджених інтимних зображень", а також усього акаунта.
 
Нагадаємо, раніше Високопоставлений член Конгресу США, голова Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф закликав компанії Facebook і Amazon посилити боротьбу з дезінформацією в мережі, яка підриває довіру людей до вакцинації.
 
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15 09 2021 12:57
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