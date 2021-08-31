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Google, Facebook і Microsoft витратили найбільше на лобіювання інтересів в ЄС – дослідження

Корпорації Google, Facebook і Microsoft виявилися найбільшими спонсорами лобіювання своїх інтересів в сфері цифрової економіки в ЄС.
Google, Facebook і Microsoft витратили найбільше на лобіювання інтересів в ЄС – дослідження гугл

Про це йдеться в дослідженні, яке провели групи кампаній Corporate Europe Observatory і LobbyControl, передає "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

При цьому, техносектор випередив сектори економіки, які раніше домінували у лобіюванні своїх інтересів - хімію, фармацію, видобуток вуглеводнів і фінансистів.

Дослідження показало, що 612 компаній, груп і асоціацій витрачають більше 97 млн ​​євро щорічно на лобіювання в сфері цифрової економіки в ЄС. Їх зусилля спрямовані проти законів, спрямованих на стримування технологічних гігантів зі США.

При цьому, Google витратив 5,75 млн євро, Facebook - 5,5 млн євро, Microsoft - 5,25 млн євро, Apple - 3,5 млн євро.

"Зростаюча міць лобі великих технологій і цифрової індустрії в цілому свідчить про велику і зростаючу роль цих секторів в суспільстві", - пишуть аналітики.

На їхню думку, занепокоєння повинно викликати те, що компанії через лобістські зусилля зможуть диктувати "нові правила для цифрових платформ".

Технологічне лобіювання фокусується на двох ключових законодавчих актах ЄС - законі про цифрові ринки і законі про цифрові послуги.

Лобісти брали участь в трьох чвертях з 270 зустрічей посадових осіб Європейської комісії щодо законопроєктів, йдеться в дослідженні.

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31 08 2021 14:16
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