Apple купила сервіс для стрімінгу класичної музики Primephonic
Про це повідомляє прес-служба Apple, пише "Економічна правда".
Каталог і функціонал Primephonic буде інтегрований в Apple Music.
"З додаванням Primephonic, користувачі Apple Music отримають значно покращений досвід класичної музики, починаючи зі списків відтворення Primephonic та ексклюзивного аудіовмісту. У найближчі місяці шанувальники Apple Music Classical отримають особливий досвід із найкращими функціями Primephonic, включаючи кращі можливості перегляду та пошуку за композитором та репертуаром, а також нові функції та переваги", - йдеться у повідомленні.
ФОТО: CNN
При цьому, у 2022 році компанія планує випустити власний додаток для любителів класики, в основі якого ляжуть розробки й інтерфейс Primephonic.
Сам же сервіс припинить роботу 7 вересня, його користувачі отримають безкоштовні шість місяців підписки на Apple Music.
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