Facebook надасть ВООЗ безкоштовну рекламу для боротьби з коронавірусними фейками
Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву генерального директора Facebook Марка Цукерберга, передає УКРІНФОРМ.
"Користувачі Facebook, які будуть шукати інформацію про коронавірус, бачитимуть спливаючі вікна, які направлять їх на сайт ВООЗ чи місцевого органу охорони здоров’я для отримання останніх новин щодо сплеску вірусу. Ті, хто перебуває в країні, де ВООЗ повідомила про наявність Covid-19, побачать цю інформацію у своїй новинній стрічці", - йдеться у повідомленні.
Цукерберг заявив, що соціальна мережа надасть безкоштовну рекламну й іншим організаціям також.
Засновник Facebook зазначив, що на прохання провідних міжнародних організацій з охорони здоров’я компанія видалятиме інформацію, яка міститиме неправдиві судження та теорії змов щодо коронавірусу.
Нагадаємо, що усі 189 країн-членів МВФ повинні виступити "об'єднаним фронтом" для розв'язання глобальних проблем, пов'язаних із поширенням коронавірусу, а також економічними наслідками Covid-19.
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