МВФ закликає 189 країн створити єдиний фронт проти коронавірусу
Про це йдеться в заяві Міжнародного валютно-фінансового комітету (IMFC), оприлюдненій на сайті МВФ 4 березня, передає УКРІНФОРМ.
"Ми закликали всіх у МВФ використати наявні інструменти фінансування, щоб допомогти країнам-членам, які цього потребують. Ми впевнені, що, працюючи разом, ми подолаємо виклик, який стоїть перед нами, і відновимо зростання й процвітання для всіх", - підкреслюється в заяві.
При цьому зазначається, що економічний і фінансовий вплив "відчувається вже у всьому світі, створює невизначеність та завдає шкоди на ближчу перспективу".
Як підкреслили у МВФ, вони "налаштовані надавати необхідну підтримку для пом’якшення впливу, особливо для найбільш вразливих народів і країн".
Міжнародний валютно-фінансовий комітет (IMFC) є структурою МВФ, яка відповідає за політику Фонду. Наразі його очолює глава Південноафриканського резервного банку, при цьому директор-розпорядник МВФ також виконує керівну роль у засіданнях Комітету.
Нагадаємо, що компанія Amazon вилучила понад мільйон товарів, виробники яких стверджують, що вони захищають від коронавірусу або навіть виліковують його.
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