Amazon видалив понад мільйон фейкових товарів для лікування коронавірусу

"Ми розчаровані тим, що недобросовісні особи намагаються штучно підвищувати ціни на продукцію базової необхідності під час глобальної кризи в галузі охорони здоров'я. Відповідно до нашої багаторічної політики, ми нещодавно заблокували або видалили десятки тисяч пропозицій"

Компанія Amazon вилучила понад мільйон товарів, виробники яких стверджують, що вони захищають від коронавірусу або навіть виліковують його.

Про це повідомляє ABC News, передає УКРІНФОРМ.

"Ми розчаровані тим, що недобросовісні особи намагаються штучно підвищувати ціни на продукцію базової необхідності під час глобальної кризи в галузі охорони здоров'я. Відповідно до нашої багаторічної політики, ми нещодавно заблокували або видалили десятки тисяч пропозицій", - заявив представник компанії.

На додаток до цього компанія також підтвердила, що нещодавно заблокувала або видалила понад 1 мільйон товарів для здоров’я через підозру про введення в оману покупців.

Представник Amazon додав, що компанія "завжди вимагала, щоб продавці надавали точну інформацію на сторінках з деталями про продукт”. Він наголосив, що Amazon видаляє ті продукти, що порушують політику компанії.

Цей крок послідував після повідомлень численних ЗМІ про те, що вартість масок для обличчя та засобів для дезінфекції рук від сторонніх продавців зросла на платформі.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) обговорила з десятком ІТ-гігантів план боротьби оманливими повідомленнями про коронавірус. Окремо було приділено увагу подоланню фейкової інформації щодо вірусу.

Нагадаємо, що у Чернівцях до інфекційного відділення обласної лікарні госпіталізували ще трьох осіб із ознаками ГРВІ та історією подорожей країнами, в яких зафіксовані випадки коронавірусу.