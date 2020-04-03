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У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус

"Троє осіб звернулися до своїх сімейних лікарів із симптомами ГРВІ. Оскільки у них є історія подорожей країнами, де зафіксовані випадки коронавірусу та певні ознаки хвороби, їх відправили до інфекційного відділення обласної лікарні. Наразі людей оглядають інфекціоністи"
У Чернівцях до інфекційного відділення обласної лікарні госпіталізували ще трьох осіб із ознаками ГРВІ та історією подорожей країнами, в яких зафіксовані випадки коронавірусу.
У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус Фото: Олексій Нікулін/hromadske

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла заступник голови ОДА Наталія Гусак.

"Троє осіб звернулися до своїх сімейних лікарів із симптомами ГРВІ. Оскільки у них є історія подорожей країнами, де зафіксовані випадки коронавірусу та певні ознаки хвороби, їх відправили до інфекційного відділення обласної лікарні. Наразі людей оглядають інфекціоністи", - сказала Гусак.

Станом на 4 березня в Україні, за даними МОЗ, перевіряють ще шість підозр на коронавірус.

Нагадаємо, що Компанія Google скасувала щорічну конференцію для розробників Google I/O 2020 року, яка мала відбутися з 12 по 14 травня, на тлі поширення коронавірусу.

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04 03 2020 13:50
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