У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла заступник голови ОДА Наталія Гусак.
"Троє осіб звернулися до своїх сімейних лікарів із симптомами ГРВІ. Оскільки у них є історія подорожей країнами, де зафіксовані випадки коронавірусу та певні ознаки хвороби, їх відправили до інфекційного відділення обласної лікарні. Наразі людей оглядають інфекціоністи", - сказала Гусак.
У Чернівцях перевіряють ще трьох людей через підозру на уханський коронавірус — їх привезли до інфекційного відділення місцевої обласної лікарні.— hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020
Медики з автівки швидкої допомоги здали біокостюми на утилізацію, а саму машину дезінфікували pic.twitter.com/Gbcvar3R8i
Станом на 4 березня в Україні, за даними МОЗ, перевіряють ще шість підозр на коронавірус.
Нагадаємо, що Компанія Google скасувала щорічну конференцію для розробників Google I/O 2020 року, яка мала відбутися з 12 по 14 травня, на тлі поширення коронавірусу.
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