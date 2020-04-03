У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус "Троє осіб звернулися до своїх сімейних лікарів із симптомами ГРВІ. Оскільки у них є історія подорожей країнами, де зафіксовані випадки коронавірусу та певні ознаки хвороби, їх відправили до інфекційного відділення обласної лікарні. Наразі людей оглядають інфекціоністи"

У Чернівцях до інфекційного відділення обласної лікарні госпіталізували ще трьох осіб із ознаками ГРВІ та історією подорожей країнами, в яких зафіксовані випадки коронавірусу.

Фото: Олексій Нікулін/hromadske

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла заступник голови ОДА Наталія Гусак. "Троє осіб звернулися до своїх сімейних лікарів із симптомами ГРВІ. Оскільки у них є історія подорожей країнами, де зафіксовані випадки коронавірусу та певні ознаки хвороби, їх відправили до інфекційного відділення обласної лікарні. Наразі людей оглядають інфекціоністи", - сказала Гусак. У Чернівцях перевіряють ще трьох людей через підозру на уханський коронавірус — їх привезли до інфекційного відділення місцевої обласної лікарні.



Медики з автівки швидкої допомоги здали біокостюми на утилізацію, а саму машину дезінфікували pic.twitter.com/Gbcvar3R8i — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020 Станом на 4 березня в Україні, за даними МОЗ, перевіряють ще шість підозр на коронавірус. Нагадаємо, що Компанія Google скасувала щорічну конференцію для розробників Google I/O 2020 року, яка мала відбутися з 12 по 14 травня, на тлі поширення коронавірусу.

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