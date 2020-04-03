Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Google скасував щорічну конференцію через коронавірус

"Через побоювання, пов'язані з коронавірусом (Covid-19), і відповідно до рекомендацій щодо охорони здоров'я від CDC, ВООЗ та інших органів охорони здоров'я, ми вирішили скасувати оффлайн подію I/O Google в амфітеатрі Шорлайн"
Компанія Google скасувала щорічну конференцію для розробників Google I/O 2020 року, яка мала відбутися з 12 по 14 травня, на тлі поширення коронавірусу.
Google скасував щорічну конференцію через коронавірус ukrinform.ua/

Про це повідомляє The Verge, передає УКРІНФОРМ.

"Через побоювання, пов'язані з коронавірусом (Covid-19), і відповідно до рекомендацій щодо охорони здоров'я від CDC, ВООЗ та інших органів охорони здоров'я, ми вирішили скасувати оффлайн подію I/O Google в амфітеатрі Шорлайн", - пояснили в компанії.

Google обіцяє до 13 березня повністю відшкодувати витрати гостям та учасникам заходу, а ті, хто придбав квитки на конференцію цього року, автоматично отримають можливість поміняти квиток Google I/O 2021.

Як відомо, щорічна конференція Google I/O є головним заходом компанії, орієнтованим на розробників. Під час конференції обговорюють розвиток нових технологій і сервісів Google, таких як Android та інші.

Нагадаємо, що на тлі масштабного спаду на фондовому ринку створено нову криптовалюту CoronaCoin, курс якої зростає після кожного випадку зараження або смерті від коронавірусу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 03 2020 13:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.