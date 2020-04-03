Google скасував щорічну конференцію через коронавірус

"Через побоювання, пов'язані з коронавірусом (Covid-19), і відповідно до рекомендацій щодо охорони здоров'я від CDC, ВООЗ та інших органів охорони здоров'я, ми вирішили скасувати оффлайн подію I/O Google в амфітеатрі Шорлайн"

Компанія Google скасувала щорічну конференцію для розробників Google I/O 2020 року, яка мала відбутися з 12 по 14 травня, на тлі поширення коронавірусу.

Про це повідомляє The Verge, передає УКРІНФОРМ.

"Через побоювання, пов'язані з коронавірусом (Covid-19), і відповідно до рекомендацій щодо охорони здоров'я від CDC, ВООЗ та інших органів охорони здоров'я, ми вирішили скасувати оффлайн подію I/O Google в амфітеатрі Шорлайн", - пояснили в компанії.

Google обіцяє до 13 березня повністю відшкодувати витрати гостям та учасникам заходу, а ті, хто придбав квитки на конференцію цього року, автоматично отримають можливість поміняти квиток Google I/O 2021.

Як відомо, щорічна конференція Google I/O є головним заходом компанії, орієнтованим на розробників. Під час конференції обговорюють розвиток нових технологій і сервісів Google, таких як Android та інші.

Нагадаємо, що на тлі масштабного спаду на фондовому ринку створено нову криптовалюту CoronaCoin, курс якої зростає після кожного випадку зараження або смерті від коронавірусу.