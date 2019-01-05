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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Facebook показав перші приклади глобальної зміни дизайну

Зміни торкнуться як додатку, так і десктопної версії
Компанія Facebook анонсувала глобальний редизайн сайту і додатки, а також запуск месенджера для робочого столу.
Facebook показав перші приклади глобальної зміни дизайну Фото: Quartz

Після редизайну на сайті і в додатку Facebook зникне традиційна синя "шапка". Багато змін стануть помітні відразу, а повний редизайн проведуть в найближчі кілька місяців, повідомив глава компанії Марк Цукерберг на відкритті конференції для розробників F8.

Дизайн отримав назву FB5, в ньому компанія робить акцент на групах користувача: ця вкладка змінена повністю і обіцяє показувати новини спільнот  відповідно до вподобань користувачів.

Фото: Facebook

 


Фото: Facebook

Нова версія Messenger буде запускатися швидше, крім того, з'явиться версія для робочого столу в операційних системах Windows і MacOs.

Також компанія представила нову функцію Meet New Friends, яка допоможе користувачам знаходити нових друзів через загальне місце роботи, навчання або місто.

Для низки країн, де вже діє опція "додатки знайомств" буде змінено дизайн цієї частини сайту, також зміни торкнуться відображення подій і установки додатків для торгівлі.

Деякі зміни торкнуться також додатків WhatsApp і Instagram.

Також, засновник Facebook запустив подкаст під назвою "Технології та суспільство з Марком Цукербергом".

Зокрема, в одному з них Цукерберг обговорює з професором Гарварду Джонатаном Зіттрейн юридичні аспекти діяльності технологічних компаній.

 
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01 05 2019 14:58
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