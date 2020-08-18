Facebook покинув 30 тисяч літрів бурового розчину біля узбережжя США

Facebook залишив після себе наконечник бура, інструменти та близько 300 м труб

Компанія Facebook після завершення робіт із прокладання підводного телекомунікаційного кабелю залишила обладнання та тисячі літрів бурового розчину неподалік узбережжя американського штату Орегон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Як зазначається, Facebook будував майданчик для підводного телекомунікаційного кабелю та наштовхнувся на нерівність рельєфу. Наконечник бура зламалася та застряг у твердій породі на глибині 15 м від дна.

Жителі приморської громади Терра-дель-Мар в Орегоні висловили побоювання, що обладнання, яке залишила компанія, спричинить проблеми для місцевих жителів та довкілля. Найбільшою проблемою є потенційний викид бурового розчину, що може зашкодити екосистемі моря та забруднити ґрунтові води.

"15 метрів - не дуже велика відстань, щоб утримати рідину від проникнення на морське дно. Скелі дуже проникні, і рідина постійно проходить крізь них. Це може статися не відразу, проте зрештою вона просочиться до морського дна", - зазначив Кріс Голдфінгер, професор Державного Орегонського університету.

Facebook залишив після себе наконечник бура, інструменти та близько 300 м труб. Як зазначає The Verge, компанії зазвичай залишають після завершення робіт частину зламаного обладнання, якщо викопувати його буде дорожче або це завдасть ще більшої шкоди довкіллю.

Компанія зазначила у повідомленні, що "негативного впливу на довкілля не буде", якщо вона залишить бурову установку у ґрунтовій породі. Проте Державний департамент земель штату Орегон вважає, що Facebook надто пізно повідомив про ситуацію - через сім тижнів після інциденту, коли уже не можна розглянути інші варіанти розв'язання проблеми.

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