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Facebook судиться з двома українцями, які "зламали" 63 тисячі акаунтів

Вони завдали соцмережі збитків на суму понад $75 тисяч
Facebook подав до суду на двох українців за порушення законів США про боротьбу зі зламом, а також за шахрайство і порушення умов обслуговування соцмережі.
Facebook судиться з двома українцями, які "зламали" 63 тисячі акаунтів Фото: EPA/UPG

Обвинувачені - громадяни України Андрій Горбачов і Гліб Случевський, пов'язані з компанією Web Sun Group - у період з 2016 до 2018 рр. "скомпрометували близько 63 тисяч браузерів, що використовуються користувачами соцмережі, і завдали Facebook збитків на суму понад 75 тис. доларів", повідомляє The Daily Beast з посиланням на позовну заяву компанії.

За даними AIN, Web Sun Group - аутсорсингова IT-компанія, офіс якої розташовується у Києві і налічує до 200 фахівців.

За заявою Facebook, українці у першу чергу орієнтувалися у своїй діяльності на російськомовний сегмент користувачів і використовували онлайн-вікторини та тести, такі як "Supertest", "FQuiz", "Megatest" і "Pechenka", для "впровадження несанкціонованої реклами".

За допомогою цих "тестів" користувачі встановлювали шкідливі розширення, які відбирали дані їх профілів і списки друзів на офшорні сервери, заявили у Facebook. Після цього у їхню стрічку новин впроваджувалася несанкціонована реклама від хакерів.

Також, влада США висунула звинувачення українському хакеру і ще кільком особам у зв'язку з їх участю в схемі обміну інформацією, отриманою шляхом проникнення в базу даних Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

 
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09 03 2019 12:35
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