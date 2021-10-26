Facebook та YouTube видалили антиваксерські "страшилки" від президента Бразилії

Наша політика не дозволяє стверджувати, що вакцини від COVID-19 убивають людей або завдають їм серйозної шкоди

Facebook та YouTube видалили зі своїх платформ відео президента Бразилії Жаїра Болсонару із заявою про зв'язок вакцинації від коронавірусу та СНІДу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Наша політика не дозволяє стверджувати, що вакцини від COVID-19 убивають людей або завдають їм серйозної шкоди", - заявив представник Facebook у заяві в понеділок.

YouTube також заявили про аналогічний крок: "Ми видалили відео з каналу Жаїра Болсонару за порушення нашої політики медичної дезінформації щодо COVID-19 через твердження про те, що вакцини не знижують ризик зараження цією хворобою і що вони спричиняють інші інфекційні захворювання", - йдеться у заяві YouTube.

За даними Об'єднаної програми ООН з ВІЛ та СНІДу (ЮНЕЙДС), вакцини проти COVID-19, схвалені регулюючими органами охорони здоров'я, безпечні для більшості людей, у тому числі для людей, які живуть із ВІЛ-вірусом, що спричиняють синдром набутого імунодефіциту, відомий як інфекція.

Офіс Болсонар поки не прокоментував ситуацію.

Як нагадує видання, у липні YouTube видалив відео з офіційного каналу Болсонару, в яких завзятий противник вакцинації рекомендував використовувати гідроксихлорохін та івермектин проти COVID-19, незважаючи на наукові докази того, що ці препарати є неефективними при лікуванні хвороби.