Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Facebook та YouTube видалили антиваксерські "страшилки" від президента Бразилії

Наша політика не дозволяє стверджувати, що вакцини від COVID-19 убивають людей або завдають їм серйозної шкоди
Facebook та YouTube видалили зі своїх платформ відео президента Бразилії Жаїра Болсонару із заявою про зв'язок вакцинації від коронавірусу та СНІДу.
Facebook та YouTube видалили антиваксерські "страшилки" від президента Бразилії Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
 
"Наша політика не дозволяє стверджувати, що вакцини від COVID-19 убивають людей або завдають їм серйозної шкоди", - заявив представник Facebook у заяві в понеділок.
 
YouTube також заявили про аналогічний крок: "Ми видалили відео з каналу Жаїра Болсонару за порушення нашої політики медичної дезінформації щодо COVID-19 через твердження про те, що вакцини не знижують ризик зараження цією хворобою і що вони спричиняють інші інфекційні захворювання", - йдеться у заяві YouTube.
 
За даними Об'єднаної програми ООН з ВІЛ та СНІДу (ЮНЕЙДС), вакцини проти COVID-19, схвалені регулюючими органами охорони здоров'я, безпечні для більшості людей, у тому числі для людей, які живуть із ВІЛ-вірусом, що спричиняють синдром набутого імунодефіциту, відомий як інфекція.
 
Офіс Болсонар поки не прокоментував ситуацію.
 
Як нагадує видання, у липні YouTube видалив відео з офіційного каналу Болсонару, в яких завзятий противник вакцинації рекомендував використовувати гідроксихлорохін та івермектин проти COVID-19, незважаючи на наукові докази того, що ці препарати є неефективними при лікуванні хвороби.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 10 2021 16:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.