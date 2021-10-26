НОВИНИFacebook та YouTube видалили зі своїх платформ відео президента Бразилії Жаїра Болсонару із заявою про зв'язок вакцинації від коронавірусу та СНІДу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook та YouTube видалили антиваксерські "страшилки" від президента Бразилії
Наша політика не дозволяє стверджувати, що вакцини від COVID-19 убивають людей або завдають їм серйозної шкоди
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
"Наша політика не дозволяє стверджувати, що вакцини від COVID-19 убивають людей або завдають їм серйозної шкоди", - заявив представник Facebook у заяві в понеділок.
YouTube також заявили про аналогічний крок: "Ми видалили відео з каналу Жаїра Болсонару за порушення нашої політики медичної дезінформації щодо COVID-19 через твердження про те, що вакцини не знижують ризик зараження цією хворобою і що вони спричиняють інші інфекційні захворювання", - йдеться у заяві YouTube.
За даними Об'єднаної програми ООН з ВІЛ та СНІДу (ЮНЕЙДС), вакцини проти COVID-19, схвалені регулюючими органами охорони здоров'я, безпечні для більшості людей, у тому числі для людей, які живуть із ВІЛ-вірусом, що спричиняють синдром набутого імунодефіциту, відомий як інфекція.
Офіс Болсонар поки не прокоментував ситуацію.
Як нагадує видання, у липні YouTube видалив відео з офіційного каналу Болсонару, в яких завзятий противник вакцинації рекомендував використовувати гідроксихлорохін та івермектин проти COVID-19, незважаючи на наукові докази того, що ці препарати є неефективними при лікуванні хвороби.
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