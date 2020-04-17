Facebook попереджатиме про фейки щодо COVID-19
Про це повідомляється у блозі компанії, передає УКРІНФОРМ.
"Ми збираємося почати показувати повідомлення у стрічці новин людям, які лайкнули, відреагували або прокоментували небезпечну дезінформацію про COVID-19, яку ми видалили", - заявили у Facebook.
У компанії додали, що, зокрема, користувачам, які відреагували на дезінформацію про вірус, надсилатиметься повідомлення із посиланням на авторитетні джерела.
Зазначається, що люди почнуть бачити ці повідомлення із попередженнями про фейк у своїй стрічці впродовж найближчих тижнів.
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) запустила чат-бот у Facebook Messenger, надаючи миттєву та точну інформацію про коронавірус COVID-19 через глобальний доступ до соціальної мережі.
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