Конгресвумен Грін поширила фейк про протести в Києві
Скандально відома ультраправа конгресвумен США Марджорі Тейлор Грін поширила неправдиву інформацію про нібито масові протести в Києві проти президента Володимира Зеленського.
Про це Грін написала в соцмережі X (Twitter).
Грін опублікувала відео з акції протесту в Києві, де мітингувальники вигукували: "Руки геть від НАБУ!". Акція відбулася після ухвалення законопроєкту №12414, який, на думку громадськості, загрожує незалежності НАБУ та САП.
Однак конгресвумен трактувала подію інакше.
"У Києві спалахнули масові протести проти президента Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народ! Викиньте його з посади!" - написала Грін.
Вона також закликала США припинити підтримку України, зокрема фінансування та постачання зброї.
У коментарях до її допису українці пояснили, що справжня причина протесту - це ухвалення закону, що загрожує незалежності антикорупційних органів, а не політика Зеленського щодо війни. На дезінформацію відреагували також українські активісти, зокрема Сергій Стерненко та Ігор Ланченков.
Вона часто робить неправдиві та голосні заяви щодо України і не лише.
Так, на весні конгресвумен США різко відреагувала на запитання британської журналістки про витік у Signal.