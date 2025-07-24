Конгресвумен Грін поширила фейк про протести в Києві

Проте українці оперативно спростували ці заяви.

Скандально відома ультраправа конгресвумен США Марджорі Тейлор Грін поширила неправдиву інформацію про нібито масові протести в Києві проти президента Володимира Зеленського.

Про це Грін написала в соцмережі X (Twitter).

Грін опублікувала відео з акції протесту в Києві, де мітингувальники вигукували: "Руки геть від НАБУ!". Акція відбулася після ухвалення законопроєкту №12414, який, на думку громадськості, загрожує незалежності НАБУ та САП.

Однак конгресвумен трактувала подію інакше.

"У Києві спалахнули масові протести проти президента Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народ! Викиньте його з посади!" - написала Грін.

Вона також закликала США припинити підтримку України, зокрема фінансування та постачання зброї.

У коментарях до її допису українці пояснили, що справжня причина протесту - це ухвалення закону, що загрожує незалежності антикорупційних органів, а не політика Зеленського щодо війни. На дезінформацію відреагували також українські активісти, зокрема Сергій Стерненко та Ігор Ланченков.

Вона часто робить неправдиві та голосні заяви щодо України і не лише.

Так, на весні конгресвумен США різко відреагувала на запитання британської журналістки про витік у Signal.