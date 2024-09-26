Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Фейковий дзвінок від "Кулеби": голова комітету США став жертвою шахрайства

26 вересня 2024, 11:18
Фейковий дзвінок від
Фото: Укрінформ
Там не виключають, що за дзвінком може стояти росія.

Голові Комітету із закордонних справ США Бенджаміну Кардіну зателефонував невідомий, який назвався колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Спершу він відправив політику повідомлення на Zoom з проханням під'єднатися до розмови.

Як повідомляє The New York Times, анонім, який "розмовляв та виглядав як Кулеба", почав ставити "політично вмотивовані питання у зв'язку з майбутніми виборами", після чого у Кардіна виникли підозри. 

ЗМІ наголошують, що фейковий Кулеба цікавився і про дозвіл США для ЗСУ здійснювати далекобійні удари по росії. Завершивши виклик, сенатор США одразу доповів про все Держдепу. 

За даними Punchbowl News, зараз інцидентом займається ФБР. Поки що незрозуміло, хто і навіщо організував фейковий дзвінок. Не виключено, що за цим стоїть росія, адже деякі питання становили для неї особливий інтерес. 

фейкКулеба

Останні матеріали

Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Політика
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 00:22
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Технології
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 15:43
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Політика
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 12:22
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Cуспільство
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 01:48
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 15:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється