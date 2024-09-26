Фейковий дзвінок від "Кулеби": голова комітету США став жертвою шахрайства

Там не виключають, що за дзвінком може стояти росія.

Голові Комітету із закордонних справ США Бенджаміну Кардіну зателефонував невідомий, який назвався колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Спершу він відправив політику повідомлення на Zoom з проханням під'єднатися до розмови.

Як повідомляє The New York Times, анонім, який "розмовляв та виглядав як Кулеба", почав ставити "політично вмотивовані питання у зв'язку з майбутніми виборами", після чого у Кардіна виникли підозри.

ЗМІ наголошують, що фейковий Кулеба цікавився і про дозвіл США для ЗСУ здійснювати далекобійні удари по росії. Завершивши виклик, сенатор США одразу доповів про все Держдепу.

За даними Punchbowl News, зараз інцидентом займається ФБР. Поки що незрозуміло, хто і навіщо організував фейковий дзвінок. Не виключено, що за цим стоїть росія, адже деякі питання становили для неї особливий інтерес.