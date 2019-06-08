CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСоціальна мережа Facebook видалила сторінку, на якій користувачі координували свої дії у підготовці до штурму бази військово-повітряних сил США "Зона 51" у Неваді 20 вересня. Два мільйони учасників вважають, що на базі американська влада приховує прибульців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook видалив сторінку обговорення штурму "Зони 51"
Івент у кінці червня 2019 року створила відома мем-спільнота "Shitposting cuz im in shambles" на Facebook
Фото: з вільних джерел
Зараз за посиланням, що веде на сторінку, відображається помилка про недоступний контент, повідомляє "Громадське".
Івент у кінці червня 2019 року створила відома мем-спільнота "Shitposting cuz im in shambles" на Facebook. На момент видалення 2 мільйона користувачів соцмережі збиралися взяти участь у штурмі.
"Зона 51" - американська військова база неподалік від Лас-Вегаса, на південному березі озера Грум-Лейк. Вона була засекречена з 1955 по 2013 роки і відома, насамперед, завдяки численним теоріям змови, особливо про НЛО та досліди над інопланетянами.
Нагадаємо, що компанія "Facebook" планує додати в назви додатків Instagram і WhatsApp уточнення "від Facebook".
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