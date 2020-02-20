Facebook запідозрили у несплаті $9 млрд податків у США
Про це повідомляє Reuters,передає "Громадське".
Наразі у Сан-Франциско розпочався судовий процес щодо податкового боргу Facebook, який, як очікується, буде тривати протягом 3-4 тижнів.
У податкових органах США вважають, що у 2010 році Facebook продав своїй дочірній компанії в Ірландії права на інтелектуальну власність, занизивши при цьому їхню вартість. Це дозволило Facebook згодом сплатити податок з прибутку в Ірландії за ставкою 12,5%, в той час як у США ставка податку склала б 35%.
У самій компанії пояснюють, що були вимушені знизити вартість проданих до Ірландії активів, оскільки компанія мала значні ризики, пов'язані зі своїм виходом на міжнародні фінансові біржі (IPO).
У разі, якщо провину компанії доведуть, то їй доведеться заплатити 9 мільярдів доларів податків та відсотки на них, адже операцію здійснили майже 10 років тому.
Нагадаємо, що доходи від реклами в соціальній мережі Instagram принесли компанії Facebook близько 20 мільярдів доларів у 2019 році.
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