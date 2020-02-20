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Facebook запідозрили у несплаті $9 млрд податків у США

Наразі у Сан-Франциско розпочався судовий процес щодо податкового боргу Facebook, який, як очікується, буде тривати протягом 3-4 тижнів
Податкові органи США запідозрили компанію Facebook у несплаті понад 9 мільярдів доларів у США.
Facebook запідозрили у несплаті $9 млрд податків у США Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Reuters,передає "Громадське".

Наразі у Сан-Франциско розпочався судовий процес щодо податкового боргу Facebook, який, як очікується, буде тривати протягом 3-4 тижнів.

У податкових органах США вважають, що у 2010 році Facebook продав своїй дочірній компанії в Ірландії права на інтелектуальну власність, занизивши при цьому їхню вартість. Це дозволило Facebook згодом сплатити податок з прибутку в Ірландії за ставкою 12,5%, в той час як у США ставка податку склала б 35%.

У самій компанії пояснюють, що були вимушені знизити вартість проданих до Ірландії активів, оскільки компанія мала значні ризики, пов'язані зі своїм виходом на міжнародні фінансові біржі (IPO).

У разі, якщо провину компанії доведуть, то їй доведеться заплатити 9 мільярдів доларів податків та відсотки на них, адже операцію здійснили майже 10 років тому.

Нагадаємо, що доходи від реклами в соціальній мережі Instagram принесли компанії Facebook близько 20 мільярдів доларів у 2019 році.

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20 02 2020 14:20
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