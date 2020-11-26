Facebook заплатив $53 тисячі штрафу за відмову перенести сервери в РФ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Таганського суду Москви.
"Сьогодні отримано постанову про закінчення виконавчого провадження від 6 жовтня 2020 року. Штраф сплачено повністю", - повідомила речниця суду Зульфія Гуринчук.
Повідомляється, що судові пристави припинили виконавче провадження щодо Facebook.
Як повідомляв Укрінформ, у лютому російський суд оштрафував компанії Facebook і Twitter на чотири мільйони рублів кожну за порушення закону про зберігання персональних даних російських користувачів на території Росії. Twitter поки що штраф не сплатив.
У Росії закон, який зобов'язує зберігати особисті дані громадян на серверах, фізично розташованих на території країни, набрав чинності у 2015 році.
У квітні 2019 року російський суд оштрафував соціальні мережі Twitter і Facebook на три тисячі рублів за відмову надати Роскомнагляду інформацію про зберігання даних російських користувачів у межах країни.
У 2016 році за відмову перенести дані російських користувачів Роскомнагляд заблокував соцмережу LinkedIn.
Читайте також: Китай дозволив громадянам користуватись цензурованою версією Twitter, Facebook та YouTube
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам