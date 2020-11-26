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Facebook заплатив $53 тисячі штрафу за відмову перенести сервери в РФ

Компанія Facebook сплатила штраф у розмірі чотирьох мільйонів рублів ($53 тис.), призначений російським судом за відмову перенести в РФ сервери з персональними даними росіян.
Facebook заплатив $53 тисячі штрафу за відмову перенести сервери в РФ Фото: Google

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Таганського суду Москви.

"Сьогодні отримано постанову про закінчення виконавчого провадження від 6 жовтня 2020 року. Штраф сплачено повністю", - повідомила речниця суду Зульфія Гуринчук.

Повідомляється, що судові пристави припинили виконавче провадження щодо Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому російський суд оштрафував компанії Facebook і Twitter на чотири мільйони рублів кожну за порушення закону про зберігання персональних даних російських користувачів на території Росії. Twitter поки що штраф не сплатив.

У Росії закон, який зобов'язує зберігати особисті дані громадян на серверах, фізично розташованих на території країни, набрав чинності у 2015 році.

У квітні 2019 року російський суд оштрафував соціальні мережі Twitter і Facebook на три тисячі рублів за відмову надати Роскомнагляду інформацію про зберігання даних російських користувачів у межах країни.

У 2016 році за відмову перенести дані російських користувачів Роскомнагляд заблокував соцмережу LinkedIn.

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26 11 2020 15:17
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