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Facebook запускає штучний інтелект для модерації коментарів

Повідомляється, що система "Оповіщення про конфлікти" буде використовувати штучний інтелект для аналізу коментарів. При виявленні суперечок і конфліктних ситуацій система їх спеціально позначить і надішле повідомлення адміністратору спільноти
Соціальна мережа Facebook запускає програму, яка за допомогою штучного інтелекту буде модерувати коментарі в спільнотах. Зокрема, будуть відслідковуватися конфлікти і образи, а адміністратори отримають нові інструменти, щоб знизити токсичність в обговореннях.
Facebook запускає штучний інтелект для модерації коментарів Фото: з вільних джерел
Про це йдеться в повідомленні в офіційному блозі соцмережі.
 
Повідомляється, що система "Оповіщення про конфлікти" буде використовувати штучний інтелект для аналізу коментарів. При виявленні суперечок і конфліктних ситуацій система їх спеціально позначить і надішле повідомлення адміністратору спільноти.
 
Також нецензурна лексика в коментарях буде позначатися плашкою moderation alert, а інформація - передаватися модераторам групи. Очікується, що нові інструменти дозволять уникнути конфліктів, оскільки можна буде обмежити кількість коментарів від конкретного користувача або частоту коментування конкретних постів.
 
У Facebook додали, що нададуть адміністраторам інструменти з формування та підвищення культури - буде доступна докладна статистика щодо учасників груп з відображенням кількості публікацій, коментарів і так далі.
 
Раніше Facebook запроваджував цензуру, наприклад, щодо постів попереднього президента СЩА Дональда Трампа на тему пандемії та результатів виборів президента, але після штурму Капітолію заблокував його аккаунт. Спочатку блокування було вічним, але потім його скоротили до двох років.
 
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17 06 2021 14:52
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