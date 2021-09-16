Фахівці Держспецзв'язку за тиждень заблокували близько 39 тисяч кібератак

Системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 38 948 атак різних видів, що на 10% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (99%). DDoS-атак – не зафіксовано

Працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації з 8 до 14 вересня заблокували близько 39 тисяч атак на державні інформаційні ресурси.

Такі дані оприлюднено на сайті Держспецзв’язку.

"Системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 38 948 атак різних видів, що на 10% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (99%). DDoS-атак – не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Водночас система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксувала 432 162 підозрілі події (на 8% більше ніж попереднього тижня).

Зазначається, що урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3 130 кіберінцидентів.

Більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна їх кількість (99%) стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

Як повідомлялося, фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у серпні поклали край та нейтралізували 43 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади.