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Фахівці Держспецзв'язку за тиждень заблокували близько 39 тисяч кібератак

Системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 38 948 атак різних видів, що на 10% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (99%). DDoS-атак – не зафіксовано
Працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації з 8 до 14 вересня заблокували близько 39 тисяч атак на державні інформаційні ресурси.
Фахівці Держспецзв Фото: Ukrinform
Такі дані оприлюднено на сайті Держспецзв’язку.
 
"Системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 38 948 атак різних видів, що на 10% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (99%). DDoS-атак – не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
 
Водночас система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксувала 432 162 підозрілі події (на 8% більше ніж попереднього тижня). 
 
 
Зазначається, що урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3 130 кіберінцидентів.
 
Більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна їх кількість (99%) стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.
 
Як повідомлялося, фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у серпні поклали край та нейтралізували 43 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади.
 
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16 09 2021 12:27
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