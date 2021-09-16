ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПрацівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації з 8 до 14 вересня заблокували близько 39 тисяч атак на державні інформаційні ресурси.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фахівці Держспецзв'язку за тиждень заблокували близько 39 тисяч кібератак
Системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 38 948 атак різних видів, що на 10% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (99%). DDoS-атак – не зафіксовано
Фото: Ukrinform
Такі дані оприлюднено на сайті Держспецзв’язку.
"Системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 38 948 атак різних видів, що на 10% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (99%). DDoS-атак – не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Водночас система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксувала 432 162 підозрілі події (на 8% більше ніж попереднього тижня).
Зазначається, що урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3 130 кіберінцидентів.
Більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна їх кількість (99%) стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.
Як повідомлялося, фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у серпні поклали край та нейтралізували 43 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади.
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