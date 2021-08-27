В Україні з’являться кібервійська

Через два місяці до Верховної Ради Кабмін має внести законопроєкт про створення кібервійськ у системі Міноборони

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, відповідно до якого в Україні мають створити кібервійська.

Про це повідомляє указ президента України.

У рішенні РНБО йдеться, що Кабмін має порахувати, скільки ресурсів треба витратити на створення та функціонування кібервійськ.

В уряді також мають визначити кількість особового складу для вказаного роду військ та яке саме співвідношення військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України, а також зарахованих у запас, резервістів та інших категорій осіб там має бути.

Через два місяці до Верховної Ради Кабмін має внести законопроєкт про створення кібервійськ у системі Міноборони.

Президент також підписав указ, яким затвердив стратегію кібербезпеки України.

Нагадаємо, що 14 травня в Раді нацбезпеки і оборони підтримали створення кібервійськ в Україні.

РНБО на засіданні 14 травня ухвалила стратегію розвитку кібербезпеки на наступні 5 років.