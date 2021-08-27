ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, відповідно до якого в Україні мають створити кібервійська.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні з’являться кібервійська
Через два місяці до Верховної Ради Кабмін має внести законопроєкт про створення кібервійськ у системі Міноборони
Фото: reuters
Про це повідомляє указ президента України.
У рішенні РНБО йдеться, що Кабмін має порахувати, скільки ресурсів треба витратити на створення та функціонування кібервійськ.
В уряді також мають визначити кількість особового складу для вказаного роду військ та яке саме співвідношення військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України, а також зарахованих у запас, резервістів та інших категорій осіб там має бути.
Через два місяці до Верховної Ради Кабмін має внести законопроєкт про створення кібервійськ у системі Міноборони.
Президент також підписав указ, яким затвердив стратегію кібербезпеки України.
Нагадаємо, що 14 травня в Раді нацбезпеки і оборони підтримали створення кібервійськ в Україні.
РНБО на засіданні 14 травня ухвалила стратегію розвитку кібербезпеки на наступні 5 років.
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27 08 2021 14:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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