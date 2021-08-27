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В Україні з’являться кібервійська

Через два місяці до Верховної Ради Кабмін має внести законопроєкт про створення кібервійськ у системі Міноборони
Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, відповідно до якого в Україні мають створити кібервійська.
В Україні з’являться кібервійська Фото: reuters
Про це повідомляє указ президента України.
 
У рішенні РНБО йдеться, що Кабмін має порахувати, скільки ресурсів треба витратити на створення та функціонування кібервійськ.
 
В уряді також мають визначити кількість особового складу для вказаного роду військ та яке саме співвідношення військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України, а також зарахованих у запас, резервістів та інших категорій осіб там має бути. 
 
Через два місяці до Верховної Ради Кабмін має внести законопроєкт про створення кібервійськ у системі Міноборони. 
 
Президент також підписав указ, яким затвердив стратегію кібербезпеки України.
 
Нагадаємо, що 14 травня в Раді нацбезпеки і оборони підтримали створення кібервійськ в Україні.
 
РНБО на засіданні 14 травня ухвалила стратегію розвитку кібербезпеки на наступні 5 років.
 
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27 08 2021 14:33
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