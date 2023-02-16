Фахівці із закупівель Міноборони навчатимуться у профільному агентстві НАТО

Спеціалісти із закупівель Міноборони пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання.

Відповідна домовленість досягнута під час зустрічі Міністра оборони України Олексія Резнікова з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Про це пише Telegram-канал Міністерства оборони України.

“Фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівель, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами прийнятими в НАТО” - йдеться у повідомленні”.

Навчання першої групи фахівців із закупівель МО розпочнеться вже за декілька тижнів.