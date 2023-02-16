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Фахівці із закупівель Міноборони навчатимуться у профільному агентстві НАТО

16 лютого 2023, 15:37
Фахівці із закупівель Міноборони навчатимуться у профільному агентстві НАТО
Спеціалісти із закупівель Міноборони пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання.

Відповідна домовленість досягнута під час зустрічі Міністра оборони України Олексія Резнікова з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Про це пише Telegram-канал Міністерства оборони України. 

“Фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівель, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами прийнятими в НАТО” - йдеться у повідомленні”.

Навчання першої групи фахівців із закупівель МО розпочнеться вже за декілька тижнів.

Раніше, Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО після перемоги.
НАТОнавчаннямоу

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