Фахівці із закупівель Міноборони навчатимуться у профільному агентстві НАТО
Відповідна домовленість досягнута під час зустрічі Міністра оборони України Олексія Резнікова з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Про це пише Telegram-канал Міністерства оборони України.
“Фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівель, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами прийнятими в НАТО” - йдеться у повідомленні”.
Навчання першої групи фахівців із закупівель МО розпочнеться вже за декілька тижнів.Раніше, Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО після перемоги.