Фахівці попереджають про іноземне втручання у вибори після заяв команди Трампа

Представники влади США не підтвердили, що електронну пошту штабу дійсно було зламано. Команда Трампа також не надала відповідних доказів.

Аналітики та експерти з розвідки попередили в неділю, що іноземні держави можуть намагатися зірвати президентські вибори в США після того, як представники команди кандидата Дональда Трампа заявили про злам їхніх систем електронної пошти хакерами, які працюють на Іран.

Про це повідомляє Washington Post.

Наразі двоє членів Палати представників від Демократичної партії, які працювали в комітетах з розвідки та безпеки, закликали представників влади провести брифінги та розсекретити інформацію, пов’язану з можливим іноземним втручанням у вибори.

Заява передвиборчого штабу Трампа була зроблена після того, як він отримав запит від ЗМІ щодо документу внутрішньої перевірки кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса, який був надісланий редакції.

Представники влади США не підтвердили, що електронну пошту штабу дійсно було зламано. Команда Трампа також не надала відповідних доказів.

Нагадаємо, передвиборний штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа заявив, що їхні комп'ютери були зламані.

Як повідомляється, штаб припустив, що до крадіжки та поширенню конфіденційних внутрішніх документів причетні іранські діячі. Команда не надала жодних конкретних доказів, але ця заява з'явилась наступного дня після звіту Microsoft. У ньому докладно описувалися спроби іноземних агентів втрутитися у передвиборчу кампанію 2024 року у США.