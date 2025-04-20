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ПОЛІТИКА

Фальшивий мир: CNN розвінчує великоднє перемир’я

20 квітня 2025, 10:38
Фальшивий мир: CNN розвінчує великоднє перемир’я
Раптове і неузгоджене припинення вогню може виставити Київ як сторону, незацікавлену у мирі.

Раптове, коротке, показове та цілком одностороннє великоднє перемир’я, оголошене президентом рф владіміром путіним, швидше за все, завдасть шкоди мирному врегулюванню в Україні, ніж підтримає його.

Таким висновком поділився аналітик CNN Нік Пейтон Волш.

Він зауважує, що путін оголосив про припинення вогню лише через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп та державний секретар Марко Рубіо заявили, що найближчими днями їм знадобиться терміновий знак того, що кремль серйозно ставиться до миру.

Тож формально путін цей знак подав. Насправді ж  цим кроком він може досягнути відразу кілька цілей, які зовсім не про мир.

Ймовірно, він скористається заявою про перемир’я для того щоб продемонструвати, що Київ не хоче закінчення війни. Підтримати ініціативу путіна українцям буде важко навіть у суто технічному плані. CNN каже, що заявлене путіним раптове припинення бойових дій для українських сил стане матеріально-технічним кошмаром. Деякі позиції на передовій можуть опинитися в центрі запеклих боїв, і їхнє призупинення може потребувати кількох днів підготовки.

Незрозуміло, як виконувати це перемир’я, реагувати на його порушення, і навіть що робити, коли воно закінчується.

Є велика ймовірність, що обидві сторони конфлікту використовуватимуть порушення та плутанину, щоб показати, що їх опонентові не можна довіряти.

Справжнє перемир'я, наголошують у CNN, вимагає переговорів з супротивником і підготовки до того, щоб воно закріпилося. Раптова ж ініціатива із припинення вогню, здається, цілковито спрямована на те, щоб заспокоїти вимоги Білого дому та посприяє промосковському трактуванню конфлікту з боку Трампа. Україну можуть звинуватити у порушенні того, що Вашингтон, ймовірно, вважатиме жестом доброї волі з боку москви.

війнаВладімір ПутінВеликденьперемир'я

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