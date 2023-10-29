FATF відмовилась вносити росію до "сірого" чи "чорного" списків
Про це повідомляється в прес-релізі FATF.
"Призупинення членства російської федерації залишається чинним. Після заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF знову наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків обходу заходів, вжитих проти російської федерації з метою захисту міжнародної фінансової системи", – йдеться в релізі.
На пленарному засіданні FATF додала Болгарію до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу, або так званого "сірого" списку, але виключила Албанію, Кайманові острови, Йорданію і Панаму.
Також FATF надала повноцінне членство для Індонезії.
Ще на початку року Україна ініціюювала виключення росії з FATF.
А одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну, країні-агресорці заборонили брати участь проєктах FATF.